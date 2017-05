Radionest Bruckmühle feiert 200ste Sendung

08.05.2017, 13:49 Uhr

Schauspieler Ferry Öllinger interviewt in der Jubiläumssendung Geschäftsführer Georg Mittendrein.

PREGARTEN. Am Dienstag, 23. Mai, strahlt das "Radionest Bruckmühle" seine 200ste Sendung aus. Für die Jubiläumsausgabe holt sich Bruckmühle-Geschäftsführer Georg Mittendrein keinen Geringeren als Ferry Öllinger, bekannt unter anderem aus der TV-Serie "Soko Kitzbühel", ins Studio. Allerdings schlüpft Öllinger in die Rolle des Interviewers und Mittendrein kann sich jetzt schon auf kritische Fragen gefasst machen. "Er wird sicher wissen wollen, warum ich mich laufend in Sachen einmische, die mich eigentlich nichts angehen", sagt Mittendrein, dessen Radiokarriere einst bei der Ö3-Sendung "Musicbox" und beim sogenannten Soldatensender begann.

Und warum machen Sie mit 67 immer noch Radio? "Weil es mir wichtig ist zu zeigen, dass Theater und Kulturhäuser viel mehr können als ihr übliches Tagesgeschäft, also das Abwickeln von Theater- oder Konzertabenden." Ein Theaterschauspieler könne auch Sprecher, Showman und vieles andere sein. "Natürlich betreiben wir mit dem 'Radionest Bruckmühle' kein Mainstream-Medium, aber unsere Arbeit wird bemerkt und vor allem bieten wir Talenten und Kulturinitiativen aus unserer Region eine Plattform." Die erste Sendung ging am 24. Juli 2013 on air, nur drei Monate nachdem Georg Mittendrein die Geschäftsführung der Bruckmühle übernommen hatte.