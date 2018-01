Fischerlehner draußen, Mayr-Melnhof auf Platz eins

05.01.2018, 15:27 Uhr

Die Gunst der Stunde nutzte Niki Mayr-Melnhof. Er deklassierte in Pierbach die gesamte Konkurrenz um fast eine halbe Minute und setzte sich damit in Führung. Dem immer schneller werdenden Ford-Fiesta-R5-Piloten aus der Steiermark kamen Simon Wagner aus Mauthausen (Mazda 323) und Ernst Haneder (Mitsubishi Evo IX) aus St. Oswald bei Freistadt am nächsten. Sie liegen momentan auf den Plätzen zwei und drei.Besonders auf der Sonderprüfung 6 in St. Oswald trumpften die beiden Mühlviertler groß auf: Da erzielte Wagner Bestzeit vor Haneder. In Lauerstellung auf einen Podestplatz befindet sich auch noch Johannes Keferböck. Der Pregartner liegt mit seinem Ford Fiesta R5 eine halbe Minute hinter Haneder.