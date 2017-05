Neues Lagerhaus als Mehrwert für die Region

08.05.2017, 14:12 Uhr

Werkstätte, Bau und Garten sowie Agrar sind an einem Standort vereint. Am neuen Standort bietet das Lagerhaus außerdem Service für alle PKW-Marken, landwirtschaftliche Geräte und LKW.Herzstück ist der neue Bauernladen, in dem Produkte von Direktvermarktern aus der Region angeboten werden. 40 Mitarbeiter wurden auf die neue Aufgabe vorbereitet. Der Bau einer zusätzlichen Tankstelle ist bereits zeitnah geplant.Der neue Obmann des Vorstandes von der Lagerhausgenossenschaft Pregarten-Gallneukirchen, Florian Reichl, und Geschäftsführer Direktor Hannes Ranetbauer konnten zahlreiche Ehrengäste und Gäste begrüßen, darunter viele Mitarbeiter, Partnerfirmen, Mitglieder, ehemalige Vorstandmitglieder uvm. Landesrat Max Hiegelsberger und Generaldirektor Reinhard Wolf von der RWA Raiffeisen Ware Austria AG lobten die hervorragende Arbeit, die mit dem Bau dieses neuen Projektes als Impulsgeber für die Region geleistet wurde.Hannes Ranetbauer sieht die Mitarbeiter, die in mehreren Teamtrainings auf die neue Aufgabe vorbereitet wurden, als wichtigen Erfolgfaktor für den neuen Standort.Der langjährige Obmann des Vorstandes, Heinrich Schützeneder, legt seine Funktion zurück. Sein Nachfolger Florian Reichl dankte Schützeneder für die hervorragende Arbeit in den letzten Jahren.