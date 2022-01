Besucher des Rathauses in Kötschach-Mauthen können ab sofort in den Räumlichkeiten auf gratis WLAN zugreifen.



KÖTSCHACH-MAUTHEN. Tolle Neuigkeiten gibt es aus dem Kötschach-Mauthner Rathaus: Den Besuchern steht ab sofort in den Räumlichkeiten und im Außenbereich das kostenlose WLAN WiFi4EU zur Verfügung. Die Firmen A1 und Elektor Hohenwarter waren für die Errichtung zuständig. Finanziert wurde das gratis WLAN über ein Förderprojekt der Europäischen Union. Die Gesamtkosten für die Errichtung belaufen sich auf rund 15.000 Euro. „Die Marktgemeinde hat sich für dieses Projekt beworben und den Zuschlag erhalten. Damit können wir nun für Einheimische und Gäste einen gratis WLAN-Zugang im und vor dem Rathaus anbieten. Auch außerhalb der Öffnungszeiten können sich damit Internet-Nutzer etwa im Bereich der Tourismusinformation kostenlos ins Internet einwählen. Das ist ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung bevor es mit dem flächendeckenden Glasfaserausbau in der Marktgemeinde losgeht", freut sich Bürgermeister Josef Zoppoth über das kostenlose WLAN-Netzwerk für die Bürger und Besucher.