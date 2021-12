Zu einem Großbrand kam es am späten Dienstagnachmittag in Hermagor. Ein Haus brannte und wurde komplett zerstört. Laut Feuerwehrangaben wurde der Besitzer verletzt. Haustiere verendeten.

HERMAGOR. Als ein Mann am Dienstagnachmittag in der Ortschaft Rattendorf nachhause kam, bemerkte er den Brand in seinem Haus. Beim Versuch seine Hunde aus dem Gebäude zu retten, erlitt er Verbrennungen. Der Verletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden. Für die Tiere kam jede Hilfe zu spät.

Schwieriger Einsatz

Gegen 17 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert. Im Einsatzbericht wird der Kommandant wie folgt zitiert: "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Brand schon in der Holzkonstruktion ausgebreitet. Das größte Problem beim Löscheinsatz war das Blechdach. Es musste mit einem Kran entfernt werden, um das darunter lodernde Feuer löschen zu können“, so der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rattendorf, Markus Lopez. Auch die Schneelage und die Minustemperaturen seien eine Herausforderung gewesen.

Großeinsatz

Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Im Löscheinsatz standen die Feuerwehren Rattendorf, Tröpolach, Kühweg, Hermagor, Waidegg, Kirchbach und Reisach mit 13 Fahrzeugen.