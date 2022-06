Für Interessierte gibt es die Chance, den Bereich "Freizeitpastoral & Sport" in ihrer Pfarre zu übernehmen.

BEZIRK GMÜND. Die eigene Pfarre in Bewegung bringen: Die Diözesansportgemeinschaft (DSG) lädt Pfarrgemeinderäte und engagierte Mitarbeiter aus dem Bezirk Gmünd dazu ein, den Bereich "Freizeitpastoral und Sport" zu übernehmen. Die DSG bietet dazu auch allerhand Unterstützung an. "Der Bereich Freizeitpastoral besteht seit der letzten Pfarrgemeinderatswahl 2022 in der Diözese St. Pölten und gilt als innovativ", berichtet DSG-Vorsitzender Sepp Eppensteiner.



Infos

dsg.or.at

dsg.stpoelten@kirche.at

Diözesansportreferent Michael Scholz 02742/324 3378