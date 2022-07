Politikverdrossen, desinteressiert und faul: So wird oft die Jugend von heute beschrieben. Dass dieses Klischee aber nicht immer der Wahrheit entspricht, beweist die JVP Schrems.

SCHREMS. Freiwilliges Engagement gehöre bei der JVP Schrems zum Alltag, an oberster Stelle stehe die Vertretung der Interessen der Jugend, berichtet Philipp Löffler, wiedergewählter Obmann der Ortsgruppe. Von elf ÖVP-Gemeinderäten in Schrems sind vier unter 35 und fünf Mitglied der JVP. "Wir sind daher eine nicht zu unterschätzende Kraft. Ein Hebel, der nur darauf wartet, von den Jugendlichen unserer Gemeinde mit ihren Wünschen, Ideen und Anliegen bewegt zu werden", unterstreicht er.

Erfolgreiche Projekte

Löffler berichtete beim Ortsjugendtag in der Schremser Brauerei von den Aktivitäten der JVP Schrems in den vergangenen Jahren. Besonders erfreulich war der Besuch von JVP Viertelsobmann und Landesparteiobfrau-Stellvertreter Christopher Edelmaier bei der Veranstaltung. Dieser sprach über Themen auf Landesebene, wie die von der JVP NÖ mitinitiierten Programme "Füreinander Niederösterreich" - welches am Höhepunkt der Pandemie unter anderem in Pflegeheimen aushalf - sowie "Blau-gelb hilft Blau-gelb", wo in kürzester Zeit enorme Mengen Hilfsgüter in die Flüchtlingsunterkünfte an der ukrainischen Grenze geliefert werden konnten. Beide Projekte wurden auch seitens der Schremser Jugend tatkräftig unterstützt.

Obmann-Stellvertreter Dominik Leser spannte einen Bogen über bereits geleistete bis hin zur geplanten Arbeit im Gemeinderat: "Unsere erfolgreichen Projekte reichen von der Initiierung der Stadtparkumgestaltung, über die Ausarbeitung eines Antrags zu einer wöchentlichen Sportstunde bis hin zur sicheren Umgestaltung der Verkehrssituation in der Moorbadstraße. Außerdem dürfen sich die Schremser auf eine von uns entwickelte neue Radroute freuen". Der gesamte Vorstand verspüre den Willen zu konstruktiver Weiterführung des eingeschlagenen Weges.

Bevor zum gemütlichen Teil übergegangen wurde, durfte Gregor Ableidinger noch die Ehrennadel der JVP Niederösterreich für seine langjährige, tatkräftige Mitarbeit auf diversen Ebenen entgegennehmen.

Der neu gewählte Vorstand

Obmann GR Philipp Löffler

Obmann-Stv. GR Dominik Leser, Karl Trojan

Kassier GR Gregor Ableidinger

Kassier-Stv. Peter Zimmel

Schriftführer Johann Trojan

Schriftführer-Stv. GR Verena Binder

Erweiterter Vorstand: Michael Meindl-Mayrhofer, Thomas Rzepa