REGION (pp) Am 4. Dezember hörte man in den Medien von einen Lawinenunglück in Salzburg, bei dem tragischerweise 3 Personen ums Leben kamen. Schnell machte die Nachricht in der Motocrosserszene des Waldviertels die Runde, war doch leider kein Unbekannter unter den Opfern. Der 19-jährige Rene Hofer aus Alberndorf (OÖ) hat seit vielen Jahren eine Verbindung in unsere Region.

Auch die Bezirksblätter OÖ berichteten ausführlich über das Unglück: https://www.meinbezirk.at/urfahr-umgebung/c-sport/trauer-um-motocrosser-ren-hofer-aus-alberndorf_a5048875

Motocross-Urgestein Otto Schalko kennt Papa Reinhard Hofer bereits seit 1997, schon damals fuhr dieser selbst bei den verschiedensten Rennen im Waldviertel mit und hatte die Firma RS Schalko als seinen Sponsor bis 2005. Da hing er für sich den Motorsport an den Nagel, um seinen damals 3-jährigen Sohn Rene in dieser Disziplin zu fördern. 2005 bekam Rene auch seine erste Motocross - eine gebrauchte 50 ccm Maschine von der Firma RS Schalko. Seine steile Karriere begann. Bereits mit 14 Jahren wurde er in seiner Klasse 85 ccm Weltmeister und Europameister. Damit war er laut Red-Bull Biografie nach Heinz Kinigadner und Matthias Walkner erst der dritte Österreicher, der den Titel eines Motocross-Weltmeisters führen durfte. Anlässlich dieses Erfolges fand damals eine Riesenfeier statt, an der auch Vertreter der Firma RS Schalko teilnahmen und Rene hochleben ließen.

Otto Schalko nach dem Verlust: "Rene konnte sein Talent mithilfe seiner Familie so richtig entfalten. Viele wunderschöne Momente und Erlebnisse, die ich mit Rene und seiner Familie erleben durfte, werde ich bestimmt mein Leben lang nicht vergessen. Ich bin sehr stolz, dass die Firma RS Schalko sein Sponsor sein durfte. Wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren."

Besonders zu Herzen ging Otto Schalko auch folgende Begebenheit: Rene hat noch am Freitag, den 3.12., ein Paket an seine Sponsoren abgeschickt. Am Dienstag, drei Tage nach seinem Unfalltod, langte dies in der Firma RS Schalko ein. Darin enthalten waren einige persönliche Sachen und ein Dankeschön von Rene Hofer an seine Sponsoren.

Christian Böhm vom MSC Altmanns gehört ebenfalls zu seinen Fans. Mit Gleichgesinnten war er bei Rennen in Tschechien, Deutschland, Holland und natürlich Österreich dabei und feuerten Rene lautstark an. Auch die Erlebnisse nach den Rennen bleiben ihn unvergessen: "Rene war ein Ausnahmetalent. Bodenständig und sehr zugänglich. Er war natürlich bei internationalen Rennen auch stolz, wenn wir ihm mit der Österreichfahne schwingend anfeuerten. Und nach dem Rennen gab es bei seinem Team ein Bier für uns und Mama Hofer verwöhnte uns mit Kuchen. Die ganze Familie ist einfach nur herzlich und zuvorkommend. Wir können es noch immer nicht glauben."