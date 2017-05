08.05.2017, 12:34 Uhr

Schwerpunkt war natürlich die Organisation vom Tag des Waldes am 5. Mai 2017 in Martinsberg, welcher in der Martinshalle um 18.30 Uhr durchgeführt wird.Firmenchef Neulinger führte anschließend durch seinen Betrieb und erläuterte, wie gesund Betten und Möbel aus Kiefernholz sind. Er verarbeitet nur Kiefern aus den Waldviertler Wäldern.