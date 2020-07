Trotz der schwierigen Zeit möchte die Gemeinde Alkoven den Kids eine unbeschwerte und abwechslungsreiche Zeit in den Ferien bieten. Mit Hilfe der beteiligten Fir­men, Vereinen, Institutionen und Helfer wurde am 17. und am 24. Juli die Veranstaltung „Kreatives Mosaik“ abgehalten. Die Kinder fertigten mit Feuereifer die kleinen Kunstwerke.