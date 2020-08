ALKOVEN. Trotz der schwierigen Zeit möchte die Gemeinde Alkoven den Kids eine unbeschwerte und abwechslungsreiche Zeit in den Ferien bieten. Mit Hilfe der beteiligten Fir­men, Vereinen, Institutionen und Helferinnen und Helfern werden so auch heuer von Juli bis September zahlreiche Veranstaltungen geboten – am 20. Juli war es „Steinbilder“ von den Kinderfreunden Alkoven.