Bei angenehmen Temperaturen nach der Hitzewelle am Wochenende und dem Regen am Wochenanfang fand auch in diesem Jahr die Ferienaktion "Alles Zwetschke" der SPÖ Hartkirchen statt.

Wie jedes Jahr half Vizebürgermeister Johann Humer den Kindern beim Pflücken der süßen Früchte und Parteiobmann Michael Humer und sein Team der SPÖ Hartkirchen versorgte die hungrigen "Erntehelfer" anschließend mit Bosna und Eis. Den selbst zubereiteten Zwetschkenfleck und andere Kreationen aus Germteig, sowie die selbst gepflückten Zwetschken durften sich die Kinder anschließend mit nach Hause nehmen.

Einen herzliches Dankeschön ergeht an alle Helfer der SPÖ Hartkirchen, den Eltern und an die Familie Franz Kreuzwieser für die Unterstützung der Ferienaktion in diesen - vor allem für unsere Jüngsten - doch sehr schwierigen und einschränkenden Zeiten!