„Walek wandert“ auf Ö3 am 9. August mit Silvia Schneider. Gewandert sind die beiden auf dem Donauschlingen Weg in Richtung Schlögener Blick.

BEZIRK EFERDING. Silvia Schneider war mit Tom Walek in ihrer oberösterreichischen Heimat unterwegs. Für „Walek wandert“ hat sie die Schlögener Schlinge, das Naturwunder Oberösterreichs, ausgesucht. Die geborene Linzerin mit polnischen Wurzeln hat so einiges aus ihrem vielseitigen Leben erzählt – zu hören am Sonntag von 9 - 11 Uhr im Hitradio Ö3.

Wer sich auf die Spuren der beiden begeben möchte, findet hier eine genaue Wegbeschreibung der Route, die im Ortszentrum von Haibach zum bekannten Aussichtspunkt "Schlögener Blick" führt.