Bereits zum zehnten Mal zeichnet die BezirksRundschau Unternehmen, Organisationen sowie Privatpersonen, die sich für Wertschöpfung in der Region, und somit für den Erhalt der Lebensqualität in Oberösterreich engagieren, aus.



ASCHACH/DONAU, OÖ. In der Kategorie "Regional & Digital" geht der Preis dieses Jahr an das Unternehmen Regionalfux mit Sitz in Aschach an der Donau. Zum Sieger in dieser neuen Kategorie wurde das Unterehmen per Online-Voting gekürt.

Interesse stillen

René Schwung aus Aschach an der Donau und Jürgen Schieh aus Wels wollen mit Regionalfux das Interesse vieler Oberösterricher am Ursprung ihres Essens stillen. Die beiden bieten mit ihrer kostenlos nutzbaren Plattform kleinen Produzenten und Vermarktern Reichweite und Sichtbarkeit. Auf der firmeneigenen Internetseite finden Interessierte Klassiker wie Eier, Gemüse und Milch sowie ausgefallenes, darunter Insekten als Snacks, aus der Region.







Feedback spornt an