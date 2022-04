Aus aktuellem Anlass schlossen sich die OÖ Seniorenbund Ortsgruppen des Bezirkes Grieskirchen zusammen und entschieden sich dazu, Menschen aus der Ukraine zu unterstützen.

GRIESKIRCHEN. "Wenn Frauen, Mütter, Kinder und Waisenkinder aus einem Land flüchten müssen, dann ist es unsere Pflicht diese zu unterstützen", so Bezirksobmann Johann Feizlmayr. Kurzerhand entschlossen sich die Obleute mit ihren Ortsgruppen daher zu spenden. Innerhalb von zehn Tagen gelang es den Mitgliedern die beträchtliche Summe von 7.000 Euro auf die Beine zu stellen. Damit unterstützt man das Rote Kreuz bei der Unterbringung von geflüchteten Frauen, Mütter, Kinder und Waisenkinder aus der Ukraine in Oberösterreich. Um dort zu helfen, wo Hilfe benötigt wird, teilte der Grieskirchner Seniorenbund die gesammelten Spenden auf. Die erste Spende in der Höhe von 3.500 Euro ging an die Bezirksstelle Grieskirchen und die zweite Hälfte spendete man an den Landesverband des Roten Kreuzes.

"Unbeschreibliche Unterstützung"

"Die tatkräftige und vor allem schnelle Unterstützung unserer Mitglieder ist unbeschreiblich, es freut mich Teil dieser großen und hilfsbereit Gemeinschaft zu sein", sagt Seniorenbund-Landesobmann Josef Pühringer. "Handlungen wie diese zeigen, wie gut der OÖ Seniorenbund aufgestellt ist. Wenn Hilfe benötigt wird, sind wir stets bemüht zu unterstützen", war auch Landesgeschäftsführer Franz Ebner erfreut.