Peter Gahleitner ist derzeit als Kabarettist besonders gefragt. Mit seinem neuen Programm wird er am 11. Jänner in Natternbach auftreten.



NATTERNBACH. Mir dem Debütprogramm "Früha woar olles bessa" konnte Peter Gahleitner unerwartete Erfolge in Deutschland und Österreich feiern. Für dieses Kabarett erhielt der Innviertler den Salzburger Kabarettpreis und den Publikumspreis in Leipzig. Nun startet er erneut mit seinem Programm "Einfach aus'm Leben" durch, bei dem es vorallem um den Lebensalltag geht. "Ich beobachte gerne Menschen und habe skurille Situationen niedergeschrieben. Es ist unheimlich schön, dass ich mit meinen Programmen Leute zum Lachen bringen kann", so der Kabarettist. Bei einem Kabarettbesuch erwartet die Zuschauer viel skurriler Humor zum Nachdenken und Themen wie Partnerschaft , Jugendzet und die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Gahleitner kommt mit seinem Humor jedenfalls bei den Leuten an, angefangen hat aber alles ganz klein: "Mein erstes Programm habe ich in Wien vorgestellt, vor ganz kleinem Publikum. Der Erfolgsschub kam dann durch den Erhalt des Salzburger Kabarettpreises und den Auftritt beim Münchner Schlachthof im Bayrischen Fernsehen." Der Landesbeamte legt trotz Wirbel um seine Person, wert darauf, es ruhig angehen zu lassen: "Ich möchte nur alle 14 Tage spielen, so wird es für mich nicht zur Routine und der Spaß bleibt auch mir erhalten." Sein neues Kabarettprogramm ist am 11. Jänner im Pfarrsaal Natternbach zu sehen. Die BezirksRundschau verlost 2x2 Karten für den Abend unter: meinbezirk.at