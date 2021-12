Die ehemalige Landesparteiobmann-Stellvertreterin der FPÖ Oberösterreich und Nationalratsabgeordnete Karin Praxmarer ist im Alter von 77 Jahren verstorben.

GRIESKIRCHEN, OÖ. "Ich habe die traurige Pflicht, das Ableben der langjährigen freiheitlichen Nationalrätin Karin Praxmarer bekannt zu geben", so der Bezirksparteiobmann der FPÖ Grieskirchen-Eferding, Landtagsabgeordneter Wolfgang Klinger. Praxmarer verstarb am Freitag, 10. Dezember, im 78. Lebensjahr.

Ab dem Jahr 1975 war Praxmarer Landesfrauenreferentin der FPÖ Oberösterreich und ab 1985 im Gemeinderat in Grieskirchen tätig. Von 1968 bis 1986 unterrichtete sie als Professorin am Bundesoberstufenrealgymnasium Grieskirchen. von 1982 bis 1994 war sie Landesparteiobmann-Stellvertreterin der FPÖ Oberösterreich, ab Dezember des Jahres 1986 bis Anfang 1996 vertrat Praxmarer außerdem die FPÖ im Nationalrat. Im Jahr 1999 zog sie erneut für sechs Monate als Mandatarin ins Hohe Haus. Im freiheitlichen Parlamentsklub hatte sie die Funktion der Bildungssprecherin inne. Für ihr politisches Engagement wurde Praxmarer im Jahr 2001 das goldene Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich verliehen. "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten in diesen Stunden des Abschiednehmens ihrer Familie und ihren Freunden. Wir werden stets ein ehrendes Andenken bewahren", so Klinger.