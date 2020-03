Die Verantwortlichen der Unternehmen Atzelsberger sowie Pizza und Baguette sponsern Sportvereine in ihrer Region.

ALKOVEN, HAAG/HAUSRUCK. "Der Hauptgründe für das Sponsoring sind die wirklich tolle Jugendarbeit des Vereins und die Tatsache, dass unser Unternehmen ebenfalls in Alkoven zu Hause ist", sagt Caroline Bonigut-Atzelsberger. Bei Atzelsberger Haustechnik ist sie für Werbung, Marketing und die Buchhaltung verantwortlich. Seit etwa sechs Jahren unterstützt das Unternehmen den Badminton Club Alkoven finanziell. "Dazu kommt, dass Badminton eher eine Randsportart ist." Spezielle Auflagen, wofür das Geld verwendet werden soll, gibt es nicht. "Wir vertrauen den Verantwortlichen des Vereins, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen." Als Gegenleistung für die Unterstützung ist das Logo des Unternehmens beispielsweise auf der Trainingskleidung und in der vereinseigenen Zeitschrift zu finden. "Es geht uns aber nicht nur um die Werbung. Die Förderung des Sports und der Jugend stehen für uns an erster Stelle", sagt Bonigut-Atzelsberger.



Pizza, Baguette und Fußball



Einen ähnlichen Bezug zum Sport hat der Geschäftsführer des Rottenbacher Betriebs Pizza & Baguette Günter Reisinger. Seit drei Jahren sponsert er die Union Haag. "Ich führe ein erfolgreiches Unternehmen, lebe in Haag und die Sportler der Union essen meine Pizza", sagt Reisinger. Neben einer jährlichen finanziellen Unterstützung im vierstelligen Eurobetrag "kaufen wir zum Beispiel die Dressen." Als Gegenleistung ist das Firmenlogo darauf gedruckt.