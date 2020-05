Solo- statt Teamsport: Das Trainieren für die Volleyballer der UVB Grieskirchen gestaltet sich derzeit anders.

GRIESKIRCHEN (jmi). Mit Topspielen konnten sich die Herren und Damen der UVB Grieskirchen bis ins Final Four vorkämpfen. Blendende Voraussetzungen – bis die Corona-Pandemie auch den Volleyballsport lahmlegte. Abgesagt musste ebenso die OÖ-Beachcup-Tour werden, die Ende Juni Station in Grieskirchen gemacht hätte. "Gesundheit ist am wichtigsten. Wir hätten es nicht verantworten wollen, wäre bei den Stopps etwas passiert. Das hätte zudem ein schlechtes Bild auf die Tour geworfen – auch weil heuer das Jubiläumsjahr gewesen wäre", erklärt UVB-Sektionsleiterin Verena Flajs. Die Tour wird auf 2021 verschoben, das Jubiläum dann groß nachgeholt.

Training ab Mitte Mai wieder draußen

Derzeit trainieren die UVB-Volleyballer zu Hause allein oder gemeinsam über Videokonferenzen. Mehr ist nicht möglich: "Was man tun kann, ist, sich fit halten. Aber wirklich trainieren, auf die Saison und Turniere vorbereiten geht im Moment gar nicht – auch weil wir nicht wissen, ob die Saison im Herbst starten kann. Das zehrt teilweise an der Motivation, weil man auf kein Ziel hinarbeiten kann", so Flajs. Ab Mitte Mai darf zumindest wieder draußen trainiert werden – mit dem nötigen Abstand. "Es wird nicht gemeinsam gespielt, man macht die Übungen wie Servicetraining jeweils mit dem eigenen Ball", erläutert die Sektionsleiterin.

Nachwuchs unterstützen

Damit auch der UVB-Nachwuchs zwischen 9 und 14 Jahren "am Ball bleibt", bekommen die Jugendlichen von Flajs derzeit wöchentlich Aufgaben. "Jeden Montag erhalten unsere Nachwuchsspieler ein Video mit Herausforderungen. Diese müssen sie daheim bewältigen und als Video zurückschicken. Diese Videos schneide ich dann zusammen, sodass jeder Spieler seine und der anderen Fortschritte sehen kann", so Flajs. "Das ist auch wichtig, damit sie den Bezug zum Sport nicht verlieren. Besonders, wenn die Eltern nicht die Möglichkeit haben, mit ihren Kindern Volleyball zu spielen, können die Kinder so dabeibleiben."