World of football summerschool zu Gast in St. Marienkirchen

Die World of Football Summer School tourt bereits zum 12. Mal durch Oberösterreich. Beim fünften und vorletzten Fußballcamp in diesem Jahr gastiert man St. Marienkirchen.

Peter Erlach und sein Team, bestens ausgebildete Coaches und Fußballer, unterrichten die Kinder und vermitteln vor allem die technischen Raffinessen des Fußballspiels.

Tricks, Zuspiele, Dribbling und Ballkoordination stehen dabei am Programm.

Natürlich kommt der Spaß nicht zu kurz und das gelernte wird jeden Tag bei einem Abschlussspiel gekonnt in Szene gesetzt. Der Abschluss der diesjährigen Fußballcamps ist nächste Woche in Munderfing.