Kennen Sie Peneder? Das krisensichere Unternehmen bietet den Mitarbeitern Top-Entwicklungschancen.

Peneder steht für Innovation, Dynamik und Menschlichkeit – und das seit fast 100 Jahren. Am Produktionsstandort in Fraham (Bezirk Eferding) und auch am Hauptsitz in Atzbach (Bezirk Vöcklabruck) setzt der familiengeführte, 400 Mitarbeiter starke Betrieb stets auf fachliche und persönliche Weiterentwicklung. „Schließlich sind es die Menschen bei Peneder, die unseren Erfolgskurs in den letzten Jahrzehnten mitgetragen und mitverantwortet haben“, so Geschäftsführer Mag. Christian Peneder.

Engagierte Leute sind an beiden Standorten sowohl für dieBereiche Brandschutz sowie Bau und Architektur stets willkommen. Im Tätigkeitsfeld Brandschutz produziert Peneder in Atzbach und Fraham hochqualitative Türen und -tore aus Stahl sowie Aluminium-Glas. Im Bereich Bau und Architektur hat sich Peneder als Spezialist für anspruchsvolle Industrie- und Gewerbebauten einen Namen gemacht.

Peneder entwickelt Produkte, die den Markt gestalten.

Fertigung in Fraham

Ob Fachkarriere oder der Karrieresprung zur Führungskraft, den Mitarbeitern der Brandschutzproduktion in Fraham stehen alle Türen offen. Im Peneder Trainingscenter werden zur Weiterentwicklung aller Kollegen Workshops und Kurse abgehalten. Für Lehrlinge gibt es eine eigene Seminarreihe mit Fokus auf persönlichkeitsbildende Inhalte – die Peneder Academy. Mitarbeiter der Fertigung in Fraham erwartet ein moderner Maschinenpark und hochwertige, bequeme Arbeitskleidung. Auch die betriebliche Gesundheitsförderung hat einen hohen Stellenwert, dies unterstreicht eine Fülle von Angeboten: vom Arbeitsmediziner bis hin zum Gratis-Obst.

Gemeinsame Aktivitäten im Team wie mehrtägige Ausflüge oder Firmenfeiern sind bei Peneder ebenso keine Seltenheit. Zudem wird an allen Standorten ein kollegialer, respektvoller Umgang wie auch eine offene Kommunikationskultur gelebt.

Verantwortung übernehmen

Peneder ist ein Unternehmen mit einer Vision und Zukunftsperspektiven, das den Menschen sowie nachhaltiges Wirtschaften in den Fokus stellt. „Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung gegenüber den nachkommenden Generationen bewusst. Unser Ziel ist demnach, unsere Produkte und Standorte bis zum Jahr 2030 komplett CO₂-neutral zu gestalten“, erklärt Geschäftsführer Mag. Christian Peneder.

Sie möchten mehr über die Arbeitswelt bei Peneder erfahren? Jetzt Video ansehen!

Bewerbungen an: jobs@peneder.com,

Peneder Bau-Elemente GmbH,

Produktionsstandort 4075 Fraham, Aumühle 28,

Hauptsitz 4904 Atzbach, Ritzling 9

www.peneder.com