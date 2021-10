29 Aussteller präsentieren in Neukirchen am Walde die vielfältigen Möglichkeiten und Berufschancen mit einer Lehre. Die Veranstalter freuen sich über eine gelungene Veranstaltung.

NEUKIRCHEN/WALDE. Den Mittelschulen aus Neukirchen/W., Natternbach und Peuerbach ist es gemeinsam mit der Wirtschaftskammer (WKO) Grieskirchen und der Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen gelungen, zahlreiche Schüler, Eltern, Freunde und Verwandte zum Besuch des neunten regionalen Lehrlingsgipfels zu motivieren. 26 regionale Lehrbetriebe sowie Arbeitsmarktservice, Polytechnische Schule und WKO stellten sich den Fragen und informierten über ihr Angebot.

„Auf zur LEHRE- fertig – los!“



Die WKO Grieskirchen zeigte den Jugendlichen und deren Eltern zahlreiche Möglichkeiten der dualen Ausbildung auf. "Einer der Erfolgsfaktoren für die sensationell niedrige Arbeitslosenrate im Bezirk Grieskirchen. Wir sehen immer wieder voller Stolz, mit welcher Freude viele Jugendliche mit Unterstützung ihrer Eltern und Lehrkräfte ihre Zukunft in die Hände nehmen“, so WKO-Grieskirchen-Obmann Günther Baschinger und WKO Bezirksstellenleiter Hans Moser. Die Talkrunde „Karriere mit Lehre in der Region“, an der sich sechs Lehrlinge und junge Fachkräfte aus der Region, beteiligten, war ein Höhepunkt der Veranstaltung. Sehr pointiert beschrieben die Jugendlichen auf ihre Art und Weise den persönlichen Lebensweg. In einem waren sie sich einig: „Die Lehre vor Ort und das Schnuppern in den Betrieben ist der solide Grundstock für einen erfolgreichen Berufsweg.“ Die Netzwerkpartner dieses neunten Lehrlingsgipfels sind sich einig, dass bereits im Herbst 2022 der nächste gemeinsame Lehrlingsevent – in Peuerbach – stattfinden wird.