"Ein bisschen Leichtsinn kann nicht schaden"

Die Wiener Comedian Harmonists wollen in Bad Schallerbach eine alte Tradition wiederbeleben.

BAD SCHALLERBACH. Fünf Herren des Wiener Staatsopernchores eint eine Vision: die Lieder ihrer großen Vorbilder aus den 30er Jahren so originalgetreu wie möglich wiederzugeben.

Die größte Hürde, die es zu überwinden galt, war die Beschaffung der Noten. Da es fast keine originalen Arrangements zu kaufen gab, setzten sie sich mit den Erben des Original-Ensembles in Verbindung und erhielten schließlich die Erlaubnis, die Originalpartituren mit Bleistift und Papier abzuschreiben. Was für ein unbeschreibliches Gefühl, die Originalnoten in Händen zu halten. Mit diesem einzigartigen Notenmaterial wurde über ein Jahr lang geprobt.

Das Ergebnis dieser intensiven Arbeiterlebt man in den Konzerten der „Wiener Comedian Harmonists“: Drei Tenöre, ein Bariton und ein Bass, allesamt im klassischen Gesang ausgebildet und ihr großartiger Begleiter ermöglichen es, Lieder, die seit über achtzig Jahren im Archiv schlummerten, wieder in Originalfassung zu hören.

Die Wiener Comedian Harmonists treffen diesen swingenden, lässigen und doch hoch artifiziellen Ton, durch den sie das Publikum mit Schlagern voller Lebensfreude und wehmütigen Liedern ohne falsches Pathos, mit Witz und Selbstironie in die berühmten Berliner Varietés der Zwischenkriegszeit entführen. Sie verleihen den absurd witzigen Texten der Lieder jene Portion Wiener Charme, die ihre Aufführung zu intelligenter Unterhaltung mit Herz werden lässt.

Zu erleben sind die Wiener Comedian Hormonists im Atrium in Bad Schallerbach am 31. Mai um 19.30 Uhr.