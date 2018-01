Musikkabarett "se oritschinel goatnzauns" in Pram

Pram: Pfarrheim |

Witzig wird es am Samstag, 13. Jänner im Pfarrheim Pram. "Se oritischnel goatnzauns" laden ab 20 Uhr zum Musikkabarett.

Bei uns werden keine Musikinstrumente im herkömmlichen Sinn benützt, sondern Geräte des täglichen Bedarfs, aus Küche, Schuppen und Garage. Diese wurden umfunktioniert, akustisch behandelt, und gestimmt, und geben so den vermeintlichen Gegenständen einen Klang, den man diesen vorher bestimmt nicht zugetraut hätte. Dadurch wird das Publikum mit einem unverwechselbaren, weltweit einzigartigen, äußerst zwerchfellstrapazierendem Musizierstil verzückt. Das Musikprogramm ist breitgefächert und reicht von deutschen Schlagern (natürlich versehen mit Spezialtexten) über Eigenkompositionen bis hin zu klassischer Literatur.

Der Humor kommt nicht zu kurz. Karten um 15 Euro in den Raiffeisenbanken Pram und Wendling. Telefonische Kartenreservierung: 0676 970 3808.