Rotary Club Grieskirchen Club wächst und wächst

10.05.2017, 09:52 Uhr

Soziales Engagement seit 1970

Der Club in Grieskirchen besteht seit 1970 und engangiert sich für soziale Belange der Region. Zahlreiche Hilfsprojekte, wie das Kindertherapiezentrum Grieskirchen oder die sozialpädagogische Familienhilfe Grieskirchen unterstützen. Auch unverschuldet in Not geratenen Menschen wird laufend geholfen, zudem beteiligt sich der Club an internationalen Hilfeleistungen, etwa einem Schulbauprojekt in Ghana oder notleidenden Kindern in der Ostukraine.Das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern: Der Rotary Club veranstaltet gemeinsam mit dem Round Table Grieskirchen dasam 17. Mai um 19.30 Uhr im Atrium Bad Schallerbach.