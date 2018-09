20.09.2018, 00:00 Uhr

Die jungen Musiker aus Grieskirchen und Schärding begeistern mit ihrem zweiten Album – und im Herbst mit jeder Menge Live-Auftritten.

GRIESKIRCHEN, SCHÄRDING. "Unser Ziel ist es, die Musik möglichst international klingen zu lassen und nicht regionalisiert zu werden. Die Songs sollen in Österreich, Amerika oder auch in Japan gleich gut funktionieren", erklären die Musiker von "Like Elephants". Klappt natürlich – nicht umsonst vergleichen Musikkritiker das Quartett aus Grieskirchen und Schärding gerne mit Britpop-Kollegen aus England. Auf ihrem zweiten Album beweisen Viktor Koch, Martin Wührer, Roland Gugerbauer und Christian Luger, dass sich die oberösterreichische Musikszene nicht zu verstecken braucht. Mit "Kaleidoscope" setzen sie dort fort, wo das Debütalbum "Oneironaut" aufgehört hat: bei verträumtem Pop mit Ohrwurmgarantie.

Bloß kein musikalischer Stillstand



"Like Elephants" – Konzerte 2018

Samstag, 29.09.2018 - Wien, Waves Vienna (AT)

Samstag, 23.11.2918 - Grieskirchen, Einfach So Festival (AT)

Samstag, 24.11.2018 - Linz, Stadtwerkstatt (AT)

Sonntag, 2.12.2018 - Passau, Zeughaus (DE)



"Für das neue Album ‚Kaleidoscope‘ war es uns wichtig, uns weiterzuentwickeln und keine Einflüsse unversucht zu lassen. Trotzdem sollte der bewährte Like-Elephants-Stil deutlich erkennbar bleiben", erzählt das Quartett. Das Schwierige am zweiten Album sei es, noch eins draufzulegen. Zudem schrumpfte die Band um ein Mitglied – auch das wirkt sich auf das Klangbild aus. "Man merkt, wie man selbst reifer wird und neue Arrangements und Sounds in der Musik ausprobieren möchte. Wichtig war es uns auch, die Songs im Album möglichst verschieden zu gestalten, sodass von der radiotauglichen Single mit Ohrwurmcharakter bis hin zur melancholischen Ballade alles dabei ist." Anders als beim Debütalbum feilten die jungen Musiker an jedem Beat, jeder Melodie, jedem Akkord. Zu viel überlegt? Nein, eher: erwachsen geworden. "Wir wissen, dass wir eher Underground-Musik machen, und das fühlt sich für uns auch gut und richtig so an", erklären sie. Gut und richtig hört sich auch die erste Singleauskopplungan – inklusive eingängiger Hauptmelodie und Refrain, der ins Ohr geht.Gelegenheit, "Like Elephants" auf der Bühne zu sehen, haben Musikliebhaber in den kommenden Monaten ausreichend – zum Beispiel beim "Einfach So Festival" in Grieskirchen im November. Nicht nur die Musik überzeugt: "Was unsere Konzerte besonders macht, ist, dass wir Musik und Bilder miteinander vereinen. Jeder Song erzählt eine eigene Geschichte, die wir mit selbst produzierten Videos und Visuals unterstreichen." Diese Videos werden mittels Beamer auf die Musiker projiziert. Stilistisch zeichnet sich das Bühnenbild eher düster, um von den Musikern als Personen abzulenken und nur die Musik mit den Visuals wirken zu lassen. "Dafür braucht es natürlich sehr viel Vorbereitung und Probearbeit, um eine perfekte Show bieten zu können. Routine wird das eigentlich nie, da wir immer versuchen, uns weiterzuentwickeln", verraten die Musiker.