Tennis - Ortsmeisterschafts-Finale

09.10.2017, 18:00 Uhr

28 Teilnehmer beteiligten sich am Männer- und 12 beim Frauenbewerb.Im Finale des B-Bewerbes der Herren standen sich Leonhard Berndorfer und Wolfgang Scharinger gegenüber. Mit 6 : 3 und 6 : 3 ging Wolfgang Scharinger in 2 Sätzen als Sieger vom Platz.Im Finale des Damenbewerbes standen sich Sabine Wirtnik Und Daniela Mühlböck gegenüber. In 2 Sätzen mit 6 : 3 und 6 : 2 konnte Sabine Wirtnik das Match für sich entscheiden und sich erstmals über den Ortsmeistertitel freuen.Im Finale des A-Bewerbes der Herren standen Walter Auinger und das Jungtalent Michael Schwaighofer gegenüber. Mit seiner Routine setzte sich letztlich Walter Auinger in 2 Sätzen mit 7 : 5 und 7 : 5 durch und konnte sich über nach den Jahren 2011, 2016 bereits über seinen 3. Ortsmeistertitel freuen.