Spatenstich für Biomin-Produktionsanlage in Haag am Hausruck

13.09.2018, 14:28 Uhr

Biomin ist ein Tochterunternehmen der Erber-Group und entwickelt antibiotikafreies Mineralfutter und Vormischungen für die Tierproduktion. Mit dem Spatenstich für die neue Produktionsanlage wird der weitere Ausbau des österreichischen Standorts der Erber Group fortgesetzt. Der geplante Vollbetrieb der Produktion ist für Dezember 2019 geplant.

HAAG. Zukünftig wird am neuen Produktionsstandort natürliches, antibiotikafreies Mineralfutter und Vormischungen produziert, mit deren Hilfe die Leistung von Schweinen, Geflügel, Milch- und Fleischrindern gesteigert werden kann. Die Bauzeit wird rund zwölf Monate betragen und die Produktion am neuen Standort wird ab Dezember 2019 in Vollbetrieb gehen.Markus Edlinger, der Managing Director Biomin sagte: „Wir freuen uns sehr über diesen Spatenstich, nur knapp 20 Autominuten von der jetzigen Produktionsanlage entfernt, um im Rahmen unserer Zukunftsstrategie hier in Oberösterreich eine der weltweit modernsten Mineralfutter-Produktionsanlagen errichten zu können“.

Neben dem Nationalratsabgeordneten Manfred Hofinger, der zum Spatenstich im Namen von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer Grußworte überbrachte, zeigt sich auch Konrad Binder, Bürgermeister der oberösterreichischen Gemeinde Haag am Hausruck über den Baubeginn erfreut.