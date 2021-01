Maria Csar ist die erste Stremerin, die ihren 100. Geburtstag erreichte. Die äußerst fitte Jubilarin nahm zu ihrem großen Tag die Glückwünsche ihrer Familie und von Bürgermeister Bernhard Deutsch entgegen.

Geboren wurde sie als Maria Karner am 12. Jänner 1921 in Moschendorf, somit also noch als Ungarin. Noch in ihrem ersten Lebensjahr erhielt sie jedoch die österreichische Staatsbürgerschaft. Nach acht Jahren Volksschule in Moschendorf wanderte Maria Csar nach Deutschland aus und besuchte die Schwesternschule in Hannover. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges kam sie nach Österreich zurück.

1949 lernte Karner in Wien Julius Csar kennen, der am Gendarmerieposten in Strem seinen Dienst versah. 1951 wurde geheiratet, und das Ehepaar baute sich ein kleines Häuschen in Strem, wo Maria Csar seit nunmehr 70 Jahren lebt.

Aus der Ehe gingen die Kinder Erwin und Marianne hervor. Die 100-Jährige ist Oma von vier Enkeln und Uroma von drei Urenkeln.