Prominenter Besuch im Hotel "Der Freiraum" in Güssing: Zu Gast war der ehemalige Ski-Star, Olympiasieger und vielfache Weltcupsieger Hermann Maier. "Er war für eine Nacht in Güssing, weil er sich hier bei uns zu Dreharbeiten aufgehalten hat, und hat spontan gebucht", erzählt Geschäftsführer Jochen Lackner, der den Ski-Star schon von früheren Begegnungen kennt. "Und er will wieder in den 'Freiraum' kommen, wenn er wieder einmal in der Gegend ist."