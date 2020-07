Burg Güssing meets Musical Güssing - seit Anfang Juli stimmen sich die Akteure im Burghof Güssing auf die neue Musical-Saison ein.



GÜSSING. Das Musical Güssing macht sich die Burg Güssing zu eigen und verwandelt den Burghof in eine schwungvolle Zeitreise zurück in die 80er-Jahre. Vom 7. bis 22. August ertönen die bekannten Melodien des Broadway-Klassikers Footloose aus dem malerischen Gelände des Burghofes.

Vorreiter

Weil auf der Burg genügend Platz vorhanden ist, kann das beliebte Musical heuer doch stattfinden. "Mit der Entscheidung von Intendantin Marianne Resetarits, das Musical "Footloose" unter freiem Himmel auf der Burg zu spielen, ist Musical Güssing wiedermal ein Vorreiter in der Kulturszene", betont Harald Popofsits, Geschäftsführer des Tourismusverbands Oberwart-Güssing.

Foto: Elisabeth Kloiber

hochgeladen von Elisabeth Kloiber

Theater auf Distanz

Das richtige Musical zur richtigen Zeit. Während die Jugendlichen im Broadway-Klassiker Footloose gegen ein Tanzverbot rebellieren, trotzen auch die Macher des Musicals Güssing, nämlich der Corona-Pandemie. Mit einem eigens auf Distanz ausgerichtetem Konzept, inszeniert Resetarits die rockigen Hits, die Herzen und Körper zum Schwingen bringen sollen.

Ein Gefühl der Leichtigkeit

"Das Ensemble kann auf der Burg mit genügend Abstand agieren. Für das Publikum soll es aber nicht so wirken, als würden sie sich aus dem Weg gehen. Die Inszenierung soll leicht, luftig, sehr fröhlich und normal wirken", verrät Resetarits. Das Ergebnis: Die Burg wird zur Bühne und der Burghof zur Tribüne. Da verschwimmt die Grenze zwischen Akteuren und Publikum. Ingesamt 150 Sitzbänke verteilt im Innenhof der Burg, sollen ein Gefühl von Leichtigkeit vermitteln.

300 Besucher sind pro Aufführung zugelassen. So kann das Publikum die schwungvollen Tanzszenen und vor allem die großen Hits der 80er, wie den Titelsong „Footloose“ oder den Megahit „Holding out for a Hero“ mit Abstand bedenkenlos genießen.

Gespielt wird vom 7.8. - 22.8.2020, jeweils Freitag und Samstag um 19.30 Uhr.

Karten sind aufgrund der beschränkten Besucherzahl unbedingt im Vorverkauf zu erwerben.

Telnr. 03322/ 43129 oder info@musicalguessing.com

www.musicalguessing.com