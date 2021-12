Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien besuchten die Kinder der Volksschule Neuberg den Gottesdienst in der Pfarrkirche und gestalteten ihn musikalisch und mit Fürbitten mit. Danach begab man sich wieder in die Schule, wo man eine kleine Feierstunde zum Ende des Advents abhielt. Am Beginn dieser Veranstaltung segnete noch Pfarrer Mag. David Grandits das neue Kreuz in der Aula, das von Mag. Erich Novoszel geschaffen wurde. Mit einem gemeinsamen Gebet, dem Segen für die Kinder und Liedern und Texten gab es eine besinnliche Stunde als Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest, ehe man sich in die Ferien verabschiedete.