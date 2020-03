Auf Platz zehn in der Burgenland-Wertung der Falstaff-Liste 2020 ist der bestplatzierte Lokal aus dem Bezirk Güssing zu finden. Das Restaurant "Imago" im Falkensteiner-Hotel "Balance" in Stegersbach erhielt 86 Falstaff-Punkte bzw. zwei Falstaff-Gabeln. Auf Platz 1 im Burgenland landeten mit je 95 Punkten das Gut Purbach und der Taubenkobel in Schützen am Gebirge.

Das "Imago" besteche durch "großartiges Wohlfühl-Ambiente, selbstverständliche Servicebereitschaft und exklusiven Komfort", heißt es im Jury-Urteil. Die Kulinarik sei facettenreich für höchste Ansprüche mit pannonischen, asiatischen und mediterranen Köstlichkeiten.

Mehr als 255.000 Bewertungen wurden von den 19.000 Mitgliedern des Falstaff-Gourmetclubs für 1.750 Restaurants abgegeben. Sie bilden die Basis des Falstaff-Restaurantguides.

Die Falstaff-Burgenland-Wertung 2020

1. Gut Purbach: 95 Falstaff-Punkte

2. Taubenkobel, Schützen am Gebirge: 95

3. Ratschen, Deutsch Schützen: 91

4. Zur Dankbarkeit, Podersdorf: 90

5. Taubenkobel-Greißlerei, Schützen am Gebirge: 90

6. Csencsits, Harmisch: 89

7. Hofgassl, Rust: 88

8. Zur blauen Gans, Weiden am See: 88

9. Fossil, Purbach: 87

10. Rosengarten, Bad Sauerbrunn: 86

10. Sittinger, Frauenkirchen: 86

10. Imago, Stegersbach: 86

10. Ziegelwerk, Wimpassing: 86

10. Restaurant am Friedrichshof, Zurndorf: 86