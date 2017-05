In Kukmirn - Da tut sich was!

08.05.2017, 16:17 Uhr

Die Gemeinde Kukmirn und die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft sind seit über 20 Jahren Partner.

KUKMIRN. Die OSG hat es sich schon vor Jahren zur Aufgabe gemacht, nicht nur in den Ballungsräumen zu bauen, sondern auch in den kleinen Gemeinden und Ortschaften, vor allem im Mittel- und Südburgenland.„Wir unterstützen diese Orte in ihren Bemühungen gegen die Abwanderung und stellen auch hier attraktive und leistbare Wohnungen und Reihenhäuser zur Verfügung“, so Obmann KommR Dr. Alfred Kollar.

Gewinnergemeinde Kukmirn



Wohnprojekt in Limbach

Neusiedl bei Güssing

Seniorenwohnungen

Klein- bis Familienwohnung

103 Wohnungen errichtet

Kontakt

Die Gemeinde Kukmirn und die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft verbindet eine Partnerschaft, die seit mittlerweile über 20 Jahren besteht. In dieser Zeit hat die OSG in Kukmirn selbst 24 Wohnungen errichtet, in Limbach wurden 53 Wohnungen und in Neusiedl bei Güssing 26 Wohnungen gebaut!Damit wird als Ergebnis der Initiative und des Engagements der Gemeindevertreter gemeinsam mit der OSG ein ganz wesentlicher Akzent gegen die Abwanderung gesetzt. Nicht zuletzt aufgrund dieser Wohnbauaktivitäten gehört Kukmirn zu den Gewinnergemeinden was die Bevölkerungsentwicklung betrifft und darf sich über einen regen Bevölkerungszugang freuen.Vor Kurzem besuchten OSG-Obmann KommR Dr. Alfred Kollar, LRin Verena Dunst und OV Margot Bösenhofer die Baustelle des neuesten OSG-Wohnprojektes in der Gemeinde. Das Besondere an diesem neuen Wohnprojekt ist, dass neben drei topmodernen Wohnungen für junge Menschen und Familien mit einer Größe von 52 m² bis 84 m² auch zwei Wohnungen für Frauen, insbesondere mit Kindern, in Notsituationen errichtet werden.„Vor allem bei Gewalt in der Familie und einem damit einhergehenden Verlust der Wohnmöglichkeit brauchen Frauen schnell und unkompliziert Hilfe. Dabei können sie sich an das Frauenbüro der Landesregierung, das Frauenhaus in Eisenstadt oder das Sozialhaus in Oberwart wenden. Diese Stellen vermitteln dann eine passende Wohnung“, so Dunst. „Es freut mich sehr, dass wir bald auch in Limbach solche Wohnungen zur Verfügung stellen können." Die Fertigstellung erfolgt in Kürze, Wohnungen sind noch frei und sofort beziehbar!Kukmirns Vizebürgermeister Werner Kemetter hat in „seinem“ Ortsteil Neusiedl bei Güssing den sozialen Wohnbau zum wesentlichen Anliegen gemacht. So sind in den letzten knapp 10 Jahren bereits 6 Wohnhäuser mit 26 Wohnungen entstanden. Verbringt man sein ganzes Leben in seinem Heimatdorf, so möchte man auch im Alter seine vertraute Umgebung nicht verlassen und weiterhin Familie und Freunde in der Nähe haben.Da jedoch für viele ältere Menschen das eigene Haus eine immer größere Belastung darstellt, hat die Gemeinde, mit Bgm. Franz Hoanzl an der Spitze, gemeinsam mit der evang. Tochtergemeinde Neusiedl b. Güssing, der Diakonie und der OSG als Bauträger an einem Projekt gearbeitet, um auch älteren Menschen im Ort einen schönen Platz zum Wohnen zu bieten. Ein Wohnhaus für Senioren im Zentrum des Ortes ist das Ergebnis dieser Überlegungen.Vor zwei Jahren wurden am Areal der ehemaligen Volksschule erste Wohnungen für Senioren im Rahmen des betreubaren Wohnens errichtet. Anstatt der alten Volksschule eröffnet sich nun ein äußerst attraktiv gestalteter und einladender Dorfplatz.Bei den Seniorenwohnungen sind alle Wohn- und Nebenräume ebenerdig angeordnet und stufenlos zu erreichen. Ein ganz besonderes Extra ist, dass diese Wohnungen inkl. Küchenzeile ausgestattet sind. Eine enorme Erleichterung für die zukünftigen Mieter, die nur ihre eigenen Möbel mitbringen müssen. Eine 44 m²-Wohnung ist hier frei und sofort beziehbar!Im Herbst des Vorjahres wurde das neueste Wohnhaus in Neusiedl b. Güssing übergeben. In zentraler Lage ist ein bunter Wohnungsmix entstanden - von der schicken Startwohnung mit rund 60 m² bis zu großzügigen 98 m²-Wohnungen reicht das Angebot. 2 Wohnungen mit 60 m² sind hier frei und sofort beziehbar!103 Wohnungen in der Großgemeinde In den vergangenen Jahren entstanden in Kukmirn 103 Wohnungen. Mehr als 200 Menschen sind bei der OSG zuhause. Das spült alleine an Ertragsanteilen mehr als 140.000 Euro in die Gemeindekasse – und das Jahr für Jahr.Rechte Bachgasse 617400 OberwartTel.: 03352/404Fax: 03352/404-20E-mail: oberwart@osg.at Internet: www.osg.at