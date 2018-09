Mobile Saftpresse für kleine Mengen in Güssing

16.09.2018, 09:30 Uhr

Die Annahme am 22. September, am 6. und 20. Oktober sowie am 3. November erfolgt von 9.00 bis 15.00 Uhr.Die Burg Güssing ist vom 9. bis 11. November Schauplatz eines "Apfelkulinariums". Mitglieder der südburgenländischen Wieseninitiative stellen Exemplare von über 150 alten Sorten aus und bieten sie zum Verkosten an.