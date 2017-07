Duisburg: Platz elf für Stegersbach Tigers

16.07.2017, 23:54 Uhr

Beim Europacup der Meister wurden die Stegersbach Tigers Elfter.

Die lange Fahrt nach Duisburg wurde für den österreichischen Inlineskaterhockey Meister "Tigers Stegersbach" nicht belohnt. In der Gruppenphase konnte gegen "Crash Eagles Kaarst" und "SHC Rossemaison" kein Sieg geholt werden. Auch in der zweiten Gruppenphase gab es gegen "SHC Bienne Seelanders", "SHC Givisiez" und "SHC Rockets Essen" keinen Sieg.So ging es ins direkte Duell gegen die "Dark Vipers" aus Salzburg um Platz elf. Mit 6:1 feierten die Stegersbacher im österreichischen Duell den ersten Sieg und erreichten so den elften Platz von insgesamt zwölf Teams.