Die Landesgedächtnisstiftung unterstützt mit einer Summe von 285.150 Euro den Erhalt von Kulturdenkmälern im Bezirk Innsbruck-Land.

INNSBRUCK-LAND. Das Kuratorium der Landesgedächtnisstiftung hat insgesamt 285.150 Euro für den Erhalt von Kulturdenkmälern im Bezirk Innsbruck-Land freigegeben. Damit unterstützt sie 61 Vorhaben in ganz Tirol. „Mit Hilfe der nun freigegebenen Mittel, können diverse Projekte früher umgesetzt werden. Damit leistet auch die Landesgedächtnisstiftung einen Beitrag zur Konjunkturbelebung nach der Corona-Pandemie", so Landesrat Johannes Tratter. Die Landesgedächtnisstiftung achtet bei der Vergabe der Fördermittel auf eine gute Ausgewogenheit in allen Bezirken und versucht dabei regionale Schwerpunkte zu berücksichtigen. Für den Bezirk Innsbruck-Land sei diese Unterstützung ein wesentlicher Beitrag, um Kulturgüter zu erhalten und auch den nächsten Generationen zugänglich zu machen.

9 Kultur-Projekte unterstützt

Im Bezirk werden insgesamt 9 Kultur-Projekte finanziell unterstützt: Für die Außenrestaurierung Pfarrkirche Hl. Georg in Leiblfing (€ 18.000,-), die Dachsanierung der Pfarrkirche Mariae Heimsuchung in Gries a. B. (mit € 40.000,-), die Restaurierung des Hl. Grabes der Pfarrkirche Zirl (mit € 5.150,-), für die Sanierung/Restaurierung der Roten Kapelle der Gemeinde Sellrain (€ 15.000,-), die Sanierung des Glockenstuhls in der Kaplaneikirche Heiligkreuz (mit € 12.000,-), für die Pfarrkirche Hl. Erasmus in Steinach a.B. – Restaurierung Nordfassade Kirchenschiff und Nordturm (€ 18.000,-)“, zur Erneuerung des Glockenstuhls der Pfarrkirche Hl. Magdalena in Oberleutasch (€ 10.000,-), für die Restaurierung der Fassade, der Figuren und Mosaike der Pfarrkirche Hl. Nikolaus in Oberhofen (€ 17.000,-), für die Sanierung des ehemaligen Schneiderkirchls der Pfarre Hall i. T. (€ 150.000,-).

Mehr dazu

Weitere Nachrichten finden Sie hier.