Das Theaterstück „Der Goldene Drache“ von Roland Schimmelpfennig feiert am 11. Juni im Haller Altstadtpark (an der Bachlechnerstraße, westlich vom Rathaus) seine Premiere.

HALL. Ein hektisches Treiben in einer Thai-Küche, das einen scharfen Blick auf unsere Zeit und das Nebeneinander der Menschen aus verschiedenen Kulturen wirft. Fünf KöchInnen im Dauerstress in 17 Rollen und 48 Szenen. Eine faszinierende Herausforderung für die AkteurInnen, wie auch für das Publikum. Die Premiere findet am Freitag, dem 11. Juni auf der Bühne der Haller Altstadt statt. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20:10 Uhr. Eintrittspreise: 15 € / 12 € , es wird ein Sitzplatz zugewiesen, Eintritt gemäß GGG und mit FFP2-Maske. Kartenreservierung sind ausschließlich unter www.theaterverbandtirol.at/termine möglich. Bei schlechtem Wetter erfolgt per Mail eine Absage. Weitere Informationen auf www.projekttheater-hall.at

Weitere Termine:

Sonntag, 13.6.

Donnerstag, 17.6.

Freitag, 18.6.

Sonntag, 20.6.

Mittwoch, 23.6.

Freitag, 25.6.

Sonntag, 27.6.

