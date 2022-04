Beim Haller Nightseeing, am Freitag, 22. April 2022 lockt die Stadt Hall mit einem spannenden Kulturprogramm und einem Nachtgroßmarkt.

HALL. Die Stadt lädt am Freitag, 22. April zu einem Nightseeing. Zahlreiche Betriebe und Geschäfte sowie Museen öffnen am Freitagabend ihre Pforten und ermöglichen den Besuchern ein einzigartiges Einkaufs- und Kulturerlebnis. Der Abend bietet die Gelegenheit, nicht öffentlich zugängliche Bereiche von kultureller Bedeutung zu besichtigen, Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe der Haller Altstadt zu besuchen, sowie das Haller Nightseeing in den mitwirkenden Lokalen in bester Gesellschaft ausklingen zu lassen.

16 kostenlose Kulturpunkte

Besondere Themen- und Kostümführungen, das neu eröffnete Klocker Museum, die Stadtmuseumsausstellung zur Haller Glashütte oder die ehemalige Europahauptschule, die zum „Haus am Marktanger“ adaptiert wurde, sind nur ein paar Highlights aus dem Programm. Kinder können sich auf die große Stadt-Rallye machen oder eine Kinderbuchlesung in der Stadtbücherei besuchen.

Großer Nachtmarkt

Von 17 bis 23 Uhr machen am Stiftsplatz an die vierzig Aussteller und Ausstellerinnen die Nacht zum Tag und erwarten die Nachtschwärmer mit Spezialitäten und Selbstgemachten. Mehr Informationen zum Haller Nightseeing finden Sie unter www.nightseeing.at Das Haller Nightseeing ist eine Veranstaltung vom Stadtmarketing Hall in Tirol.

