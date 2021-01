Ein junger Motorradfahrer, der zu schnell und ohne Lenkerberechtigung unterwegs war, versuchte bei einer polizeilichen Geschwindigkeitskontrolle zu flüchten. Nach einer Sackgasse endete die Verfolgungsjagd für ihn und seinen Mitfahrer. Beide Männer werden angezeigt.



HALL. Für einen jungen Motorradfahrer und seinem Begleiter endete eine Spritztour mit einer Anzeige. Zur Vorgeschichte: Am 7. Jänner, gegen 20:20 Uhr versuchte ein Motorradfahrer (18) mit seinem Mitfahrer (19) nach einer erfolgten Geschwindigkeitsmessung sich durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Lenker fuhr auf der B171 in einer 60 km/h-Beschränkung mit 157 km/h und missachtete Ampeln sowie gegebene Anhaltezeichen der Polizeistreife. Blaulicht und Sirene ließ den Fahrer völlig kalt. Nachdem die Fahrt in einer Sackgasse geendet war, stellte die Polizei fest, dass der Lenker keine gültige Lenkberechtigung besaß und zudem das Motorrad nicht zum Verkehr zugelassen war. Der Beifahrer trug bei der Anhaltung lediglich einen Skihelm. Er und der Lenker werden wegen zahlreicher Übertretungen angezeigt. Laut Polizei begründeten die jungen Burschen die Missachtung der Lockdown-Bestimmungen mit der „Spritztour“.

Mehr dazu

Weitere Nachrichten finden Sie hier.