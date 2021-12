GNADENWALD. Am Heiligen Abend kam es in Gnadenwald zu einem Feuerwehreinsatz. Wegen eines Sternspritzers fing in einem Wohnhaus ein künstlicher Christbaum Feuer. Verletzt wurde niemand, die sieben anwesenden Erwachsenen und ein Baby konnten rechtzeitig ins Freie retten.

Vollbrand

Das Weihnachtsfeste einer Familie in Gnadenwald verlief anders als geplant und endete schließlich mit einem Feuerwehreinsatz. Ein 35-Jähriger feierte den Heiligen Abend in seinem Haus mit sechs weiteren Personen und einem sechs Monate alten Baby. Zuvor hatte er einen künstlichen Christbaum mit elektrischer Beleuchtung aufgestellt. Gegen 20.00 Uhr entzündete der 35-Jährige dann zwei Sternspritzer, die laut Polizei jedoch nicht am Baum aufgehängt wurden. Laut den Ermittlern begann beim Entzünden eines dritten Sternspritzers der künstliche Baum aufgrund eines zu geringen Abstandes zu brennen. In kürzester Zeit stand der oberste Stock in Vollbrand.

Keine Verletzten

Alle anwesenden Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die alarmierten Feuerwehren Gnadenwald und Hall konnten den Brand löschen. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden. Der oberste Stock des Wohnhauses brannte laut Polizei vollkommen aus – verletzt wurde dabei niemand.

Weitere Nachrichten aus Hall/Rum