Der Sportverein Ampass hat seit Montag, eine neue Obfrau. Nach 10 Jahren Vereinsarbeit, endet die Ära von Marion Danzberger. Sie übergibt ihr Amt, in die Hände von Lydia Springer.

AMPASS. In der Gemeinde Ampass wurde kürzlich Lydia Springer, zur neuen Obfrau des Sportvereins gewählt. Die frühere Obfrau, Marion Danzberger, blickt nach 11 Jahren auf ihre langjährige Tätigkeit zurück, in dem sie sich vor allem für die Nachwuchsarbeit stark machte. „Ich lege zwar mein Amt zurück, aber ich bleibe weiterhin dem Sportverein treu", so Danzberger. Der Sportverein Ampass zählt über 300 Mitglieder und engagiert sich sehr für die Tätigkeit mit den Kindern und Jugendlichen. Gemeinsames bewegen, Spielen und Turnen von Erwachsenen mit Kindern, fördert neben Haltung, Koordination und Bewegung auch ein harmonisches Miteinander. Der Verein hat sich das Ziel gesetzt, Eltern, Kindern sowie Interessierte, ein umfängliches Angebot anzubieten. Neben Pilates, Yoga oder Zirkeltraining wird einiges für Kinder angeboten. Die frischgewählte Obfrau möchte wieder frischen Wind in den Verein hinein bringen und freut sich auf eine große Teilnahme bei den Kursen. „Ich möchte ein breitgefächertes Fitness-Programm anbieten und wenn es möglich ist, mehr Veranstaltungen, Skirennen und Familienfeste organisieren", so Springer. Der Ampasser Sportverein feiert heuer übrigens 50-jähriges Bestehen. Eine Jubiläumsfeier wird es aufgrund von Corona keine geben.

Kursbeginn

Für die Erwachsenen beginnen die Kurse am 22. September. Bei den Kindern wird am 5. Oktober gestartet. Nähere Infos unter www.sv-ampass.at