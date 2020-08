Die Saison für Downhill Rennen hatte kürzlich im Bikepark Semmering gestartet. Gleich zwei Rennen wurden mit internationaler Beteiligung durchgeführt.

SEMMERING. Trotz widriger Rennbedingungen, samt Seilbergung, strömenden Regen und schlechten Sichtverhältnissen, konnten die zwei Tiroler Kilian Schnöller und Jonas Göweil Top-Platzierung verbuchen. Der 18-jährige Innsbrucker Kilian, konnte sich in der Elitekategorie gleich mit zwei sensationellen Rennläufen, jeweils 5. Platz, stark positionieren. Und auch sein ehrgeiziger Teamkollege, Jonas aus Ampass glänzte mit zwei Top-Ten-Platzierungen. Den Bikern bleibt zu hoffen, dass im September und Oktober die Wettbewerbe „Crankworx", als auch die Weltmeisterschaft in Leogang stattfinden können. In der Zwischenzeit geht es für die Beiden zu den slowenischen Meisterschaften nach Maribor. „Ich fühle mich gut vorbereitet und freue mich schon auf das Rennen", so Göweil.

