Der Haller Boardingpass mit Glücksmoment: wöchentlich 100 mal 50 Euro zu gewinnen - und das 10 Wochen lang.

HALL. Die Stadtgemeinde Hall und das Stadtmarketing, möchten sich bei all jenen bedanken, die in den Papierflieger eingestiegen sind und die gemeinsame Zeit auf Balkonien verbringen. Auf einer Urlaubsreise vor der eigenen Haustüre kann man in Hall so richtig abschalten und genießen. Und wer bei den Haller Kaufleuten den Boardingpass ausfüllt, hat die Möglichkeit zu gewinnen. Wöchentlich werden 100 Boardingpässe gezogen und die Gewinner dürfen sich über 50 Euro GULDINER-Einkaufsmünzen freuen. Und das 10 Wochen lang. Die Gewinner werden vom Stadtmarketing Hall in Tirol verständigt. Alle Informationen zum GULDINER finden Sie auf: www.guldiner.at