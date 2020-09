Müller als WK-Obmann bestätigt

Bernhard-Stefan Müller wurde wieder zum WK-Obmann der gewerblichen Dienstleister gewählt.

TIROL. Der Absamer Bernhard-Stefan Müller wurde bei der Wahl am 26. August 2020 mehrheitlich als Obmann der gewerblichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Tirol bestätigt. Die Fachgruppe der gewerblichen Dienstleister zählt rund 2.200 Mitgliedsbetriebe und 20 Branchen – angefangen vom Berufsdetektiv über die Forstunternehmer bis hin zu den Sprachdienstleistern. Müller war bereits seit 2019 als Fachgruppenobmann tätig und führte bei der WK-Wahl 2020 die Wirtschaftsbundliste an. Mit seiner Liste konnte der Absamer 12 der 16 Mandate erreichen.

„Das Wahlergebnis zeigt, dass unser eingeschlagener Weg, die Mitglieder in das Zentrum unserer Bemühen zu stellen und eine serviceorientierte Fachorganisation mit entsprechenden Branchenschwerpunkten zu sein von unseren Mitgliedern honoriert wurde. Ich bedanke mich für das Vertrauen und werde, gemeinsam mit meinem Team auch in den nächsten 5 Jahren mit vollem Einsatz für unsere Branche fachlich und interessenspolitisch tätig sein", so Müller nach seiner Wahl.