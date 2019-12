Ende November eröffnete in Hall in Tirol das neu umgebaute Hartlauer Geschäft.



HALL (red). Das Team rund um Geschäftsleiter Aydin Alpay freut sich, seine Kunden am neu umgebauten, barrierefreien Standort begrüßen zu dürfen. „Das neue Geschäft bietet uns nun die Möglichkeit, dass wir unseren Kunden in den vier Unternehmensbereichen Foto, Handy, Optik und Hörgeräte eine noch größere Auswahl an Hartlauer-Produkten mit kompetenter Beratung und Service bereitstellen können.“

Große Produktauswahl

Neben allen Netzbetreibern beinhaltet der neue Laden natürlich auch noch mehr Platz für die Sortimentsvielfalt bei Smartphones, Tablets, Smartwatches und vielem mehr. „In unserem modern ausgestatteten Geschäft finden wir für jeden Kunden genau das Richtige“, ist sich Alpay sicher.

Neues Hörstudio

Stolz ist man auch auf die Einführung eines neuen Hörgerätebereiches: „Gutes Hören gehört in die besten Hände. Mit dem neuen modernen Hörstudio können wir unseren Kunden ab sofort neben der Optik einen weiteren wichtigen Gesundheitsbereich rund ums Thema Hören anbieten.“