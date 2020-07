Herbert Pitzler, „Mr.Feuerwehr“ des Bezirkes Hermagor, feierte kürzlich seinen 80.Geburtstag.

PRESSEGGERSEE (jost). Pünktlichkeit und Verlässlichkeit sind im langen Leben des Vollblut-Feuerwehrpioniers Herbert Pitzler aus Förolach nach wie vor Ehrensache.

Doch Corona hat seine ursprünglich geplante 80.Geubrtstagsfeier am 16.März leider verhindert, daher wurde sie kürzlich – mit viermonatiger Verspätung – nachgeholt.

Im Kreise seiner Familie mit Enkelkindern, Sportsfreunden, Verwandten und Nachbarn verbrachte der Jubilar im Alpe Adria Hotel am Presseggersee ein paar gemütliche Feier- und Erinnerungs-Stunden in entspannter Atmosphäre.

Landesfeuerwehr-Kommandant Rudolf Robin würdigte in seinen Grußworten Pitzlers langjährigen und stets engagierten Einsatz für das Kärntner und das internationale Feuerwehrwesen, davon 18 Jahre lang als Bezirksfeuerwehr-Kommandant des Bezirkes Hermagor. Stolz ist der Jubilar auch über eine Urkunde, die ihm zufolge beispielhaft praktizierter grenzüberschreitender Freundschaft lebenslange Ehren-Mitgliedschaft bei der Feuerwehr Ugovizza im benachbarten Kanaltal bescheinigt.