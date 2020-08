Unter dem Motto „Boden g‘scheit nutzen“ vergibt der Verein „LandLuft“ den Baukultur-Gemeindepreis 2021. Aus Kärnten schaffte es die Gemeinde Lesachtal in die nächste Runde.



LESACHTAL. Der Baukultur-Gemeindepreis 2021 von „LandLuft“, einem Verein zur Förderung von Baukultur in ländlichen Räumen (siehe „Zur Sache“ unten), ist dieses Mal unter dem Motto „Boden g‘scheit nutzen“ dem Umgang mit der knappen Ressource Boden gewidmet.

Kommunale Entwicklung



„Im Zentrum des Baukultur-Gemeindepreises steht weniger das schöne Gebäude. Wichtiger ist, wie und in welchem Kontext es entstanden ist und welchen Beitrag es zur kommunalen Entwicklung leistet“, schildert „LandLuft“-Obfrau Elisabeth Leitner. Es geht um gelebte Baukultur und die Menschen, die sich für eine zukunftsfähige Ortsentwicklung einsetzen. „Übrigens sind Gemeinden in Summe der größte Bauherr im Land. Sie beeinflussen also maßgeblich die baukulturelle Entwicklung Österreichs“, erläutert Leitner.

Über hundert Einreichungen



Aus über hundert Einreichungen wählte die Jury 13 Gemeinden und 28 Projekte als Vorzeige-Beispiele aus, die in die nächste Runde des mehrstufigen Prozesses kommen. Aus Kärnten ist neben Oberdrauburg (Bezirk Spittal) die Gemeinde Lesachtal aus dem Bezirk Hermagor nominiert.

Hearing am 16. Oktober



Wie geht es weiter? Die nominierten Kommunen sind nun eingeladen, ihre baukulturellen Aktivitäten und Erfolge im Rahmen eines öffentlichen Jury-Hearings am 16. Oktober in Waidhofen/Ybbs (Niederösterreich) zu präsentieren. Im Frühjahr 2021 bereist die Jury dann die potentiellen Preisträger-Gemeinden. Die Preisverleihung findet schließlich am 23. September 2021 in Wien statt.

ZUR SACHE

Baukultur: „LandLuft“ ist ein Verein zur Förderung von Baukultur in ländlichen Räumen. Der Verein vergibt den Baukultur-Gemeindepreis 2021. Damit trägt „LandLuft“ Städte, Gemeinden und deren engagierten Bürger als positive Beispiele in die Öffentlichkeit. In der Hoffnung, durch das Auf- und Vorzeigen nachvollziehbarer Lösungen möglichst viele Nachahmer zu finden.