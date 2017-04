Gemeinsamer Frühjahrsputz für saubere Umwelt

25.04.2017, 05:00 Uhr

Daher rege Beteiligung der Bevölkerung sowie zahlreicher Schulen an den Aktionstagen, die landesweit noch bis zum 7.Mai andauern.Somit wurde die Zielsetzung, für eine lebenswerte Umwelt aktiv Verantwortung zu zeigen, voll erreicht. Insbesondere die Schuljugend ging allerorts mit gutem Beispiel voran.

WOCHE initiativ

Die WOCHE war in Bad Bleiberg und in Weißbriach dabei, und konnte sich von den beeindruckenden gemeinsamen Aktivitäten der Marktgemeinde und der Schuljugend überzeugen.Bleiberg's Bürgermeister Christian Hecher: "Als Bgm. möchte ich mich bei allen Helfern recht herzlich für die Teilnahme am „Frühjahrsputz“ bedanken. Es ist heutzutage sehr wichtig, dass man auf mehr Eigenverantwortung und Umweltschutz bedacht nimmt! Möchte mich aber bei der Bevölkerung auch dafür bedanken, dass sie das ganze Jahr über auf die Pfege und Sauberkeit der öffentlichen Plätze achtet."Elke Kreuzer-Burger, Vizebürgermeisterin von Bad Bleiberg: "Ich sehe in der Gemeinsamkeit einen ganz wichtigen erzieherischen Effekt. Saubere Umwelt kennt einfach keine Altersgrenzen!"Christian Müller, Bürgermeister der Gemeinde Gitschtal: "Wir haben unseren Aktionstag an einem Samstag angesetzt, damit recht viele Gemeindebürger die Möglichkeit zur Teilnahme haben. Die Volksschul-Jugend hat bereits gestern eifrig gesammelt."