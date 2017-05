„Mein Sieg kam unerwartet“

07.05.2017, 14:23 Uhr

Miriam Ranner erreicht durch sauberes Turnen den 1. Platz bei Voltigiersporttag in der Steiermark.

PREDING/WEISSENSEE (MaKo). Das Wochenende zum Staatsfeiertag wird für die 15-jährige Miriam Ranner aus Neusach wohl unvergessen bleiben. Bei den Voltigiersportagen in Preding (Steiermark) erturnt sie sich in der Plicht den zweiten Platz und schmückt sich im Einzelvoltigierbewerb in der zweithöchsten Klasse (M) mit Gold.Ein großes Lob kommt von Miriams Trainer Robert Röbel, der bereits erfolgreiche Voltigierer in seinem Eldorado am Weißensee ausgebildet hat: "Der Sieg von Miriam kam, wie für sie, auch für mich sehr überraschend. Hierbei hat man gesehen, dass sich nicht nur schwieriges Turnen bezahlt macht, sondern auch eine saubere Vorführung."

ZUR PERSON

"Bereits der 30. April, bei dem ich in der Pflicht den zweiten Platz erreichte, war für mich schon sehr erfolgreich. Dass ich dann am nächsten Tag den Sieg heimturnen konnte, erfüllt mich schon mit Stolz, da es für uns sehr unerwartet kam", erzählt die aufgeweckte Schülerin, für die das zeitaufwendige Training jetzt Früchte trägt.Für die vom Weißensee kommende Miriam Ranner ist dieser Erfolg der erste in ihrer Laufbahn. Bereits mit sechs Jahren begann die humorvolle Schülerin mit dem Voltigieren. "Durch meine Schwester Felicia und meinen zwei Cousinen Philomenia und Valeria Knaller kam ich zu dieser Sportart. Somit bringe ich Hobby und Leidenschaft unter einem Hut", schwärmt die Siegerin.Nicht nur die erfolgreiche Voltigiererin Miriam, sondern auch der Hannoveraner "Touchman" (liebevoll "Winni" genannt) liefert am Wochenende eine Topleistung. "Das Pferd war sehr brav und motivierte mich", teilt die Schülerin vom Weißensee mit.Miriam Ranner ist nicht nur eine begnadete Voltigiererin, sondern beweist ihr sportliches Talent auch in Lienz. Dort besucht sie das Bundes Oberstufenrealgymnasium mit dem Bildungszweig Sport. "Bereits in der Schule wird vier Mal in der Woche Leichtathletik, Bodenturnen, Koordination und Schwimmen trainiert", erklärt die Gymnasiastin. Dazu wird am Wochenende zwei Mal voltigiert. "Diese Sportart ist sehr zeitaufwendend, daher ist für Alternativen zu wenig Zeit."Miriam Ranner26. Juni 2001Neusach beim WeissenseeVoltigiergruppe WeissenseeRobert und Elisabeth RöblBORG Lienz mit Bildungszweig SportAstrid und ThomasFelicia (18)bei den Predinger Voltigiersportagen am 01. Mai 2017 in Preding in der Steiermarkbei der Pflicht am 30. April 2017 in Preding